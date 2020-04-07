Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: Минздрав утверждает, что подтверждены пять случаев

7 Апр 2020 2020-04-07T11:24:26+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратове пока точно не установлено

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В оперативном штабе региона уточнили информацию по количеству зараженных коронавирусом в Саратовской области на 7 апреля 2020 года.

Как подчеркнули в оперштабе, лабораторно подтверждены только пять случаев, по одному данные уточняются.

Ранее федеральный оперативный штаб заявил о шести случаях в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU