Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: Минздрав утверждает, что подтверждены пять случаев
Количество зараженных коронавирусом в Саратове пока точно не установлено
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В оперативном штабе региона уточнили информацию по количеству зараженных коронавирусом в Саратовской области на 7 апреля 2020 года.
Как подчеркнули в оперштабе, лабораторно подтверждены только пять случаев, по одному данные уточняются.
Ранее федеральный оперативный штаб заявил о шести случаях в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU