2020-04-07T13:31:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 апреля: Все новые заболевшие — женщины

В Минздраве заявляют, что шестой случай пока не подтвержден, возможно задвоение информации
Екатерина Семенова
Поделиться:
Брифинг в минздраве Саратовской области 7 апреляБрифинг в минздраве Саратовской области 7 апреля
Изменить размер текста:

На брифинге в Минздраве Саратовской области 7 апреля подтвердили только пять новых случаев коронавируса.

- Мы уточняем информацию по шестому случаю, возможно, задвоение информации. Пока не могу точно сказать, — заявила замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Пять случаев она подтвердила точно.

На утро 7 апреля было 19 подтвержденных случаев. Один выписан, двое умерли. Остальные в удовлетворительном состоянии, один на кислородной поддержке.

Среди новых пяти — двое приезжих из-за рубежа. Трое контактных с амбулаторной пациенткой, прибывшей из-за границы. Все они под наблюдением на дому. Одна вчера госпитализирована из-за симптомов.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что взято в Саратовской области под медицинское наблюдение 2 286 человек. Из них 729 старше 60. Снято наблюдение 3 360 человек. Это в подавляющем большинстве прибывшие из-за рубежа, круг контактных лиц и те, кто имеет подозрительные результаты анализов. 44 вызывают сомнения, контактных тоже не слишком много. Есть заболевшие, которые контактировали с зараженными. Поэтому важно соблюдение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальника отдела саратовского ТФОМС будут судить за махинации с кондиционерами
Самоизоляция: один день из жизни саратовских студентов
Качество питьевой воды и стоков — на особом контроле специалистов ООО «КВС»
Банк России предупреждает россиян о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
«Ростелеком» организовал контакт-центр для саратовского МФЦ
Призыв Михаила Исаева к самоизоляции помог главе Саратова стать лидером медиарейтинга
Более 130 тыс.саратовцев получили спецпропуска на период самоизоляции
Минобраз Саратовской области разъяснил возможность продления учебного года на лето
Замминистра образования Ирина Чинаева о работе школ в период самоизоляции: 85% школьников в городах перешли на электронные платформы
В Саратове начался ремонт тротуаров в рамках проекта Вячеслава Володина
Коронавирус: жителям Саратовской области не будут отключать коммунальные услуги за долги
Под Энгельсом трое парней унесли из машины технику на 44 тыс. рублей
Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 апреля: Все новые заболевшие — женщины
Дистанционное обучение во время самоизоляции в Саратове: сайт «Дневник.ру» работает только по ночам
Отключено отопление в домах Заводского и Ленинского районов
В Саратовской области из-за коронавируса охотникам на месяц продлили сроки сдачи разрешений
В Аркадаке будут судить парня за секс с девочкой из неблагополучной семьи
Коронавирус в Саратове на 7 апреля 2020: откуда новые зараженные и кто они
Контейнеры для ТКО пали от «пандемии коронавируса»
Мошенники лишили жительницу Саратова 121,5 тыс. рублей при покупке резинки для производства масок
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: Минздрав утверждает, что подтверждены пять случаев
Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус
В Саратове работник офиса выпрыгнул в окно, спасаясь от пожара