Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 апреля: Все новые заболевшие — женщины

7 Апр 2020 2020-04-07T13:31:25+03:00

В Минздраве заявляют, что шестой случай пока не подтвержден, возможно задвоение информации

Изменить размер текста: A A

На брифинге в Минздраве Саратовской области 7 апреля подтвердили только пять новых случаев коронавируса.

- Мы уточняем информацию по шестому случаю, возможно, задвоение информации. Пока не могу точно сказать, — заявила замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Пять случаев она подтвердила точно.

На утро 7 апреля было 19 подтвержденных случаев. Один выписан, двое умерли. Остальные в удовлетворительном состоянии, один на кислородной поддержке.

Среди новых пяти — двое приезжих из-за рубежа. Трое контактных с амбулаторной пациенткой, прибывшей из-за границы. Все они под наблюдением на дому. Одна вчера госпитализирована из-за симптомов.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что взято в Саратовской области под медицинское наблюдение 2 286 человек. Из них 729 старше 60. Снято наблюдение 3 360 человек. Это в подавляющем большинстве прибывшие из-за рубежа, круг контактных лиц и те, кто имеет подозрительные результаты анализов. 44 вызывают сомнения, контактных тоже не слишком много. Есть заболевшие, которые контактировали с зараженными. Поэтому важно соблюдение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU