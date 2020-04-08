Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: выявлен еще один случай
В Саратовской области по данным на 10:45 8 апреля выявлен еще один случай заболевания коронавирусом.
Как сообщает федеральный оперштаб, количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 26 человек.
Напомним, вчера, 7 апреля, были выявлены шесть больных. Все они — женщины.
За весь период в Саратовской области один человек с коронавирусом выздоровел.
Всего за сутки в России — 1 175 новых случаев, пять летальных исходов, выздоровели 86 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU