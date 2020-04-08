Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: выявлен еще один случай

8 Апр 2020 2020-04-08T10:56:41+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 26 человек

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области по данным на 10:45 8 апреля выявлен еще один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщает федеральный оперштаб, количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 26 человек.

Напомним, вчера, 7 апреля, были выявлены шесть больных. Все они — женщины.

За весь период в Саратовской области один человек с коронавирусом выздоровел.

Всего за сутки в России — 1 175 новых случаев, пять летальных исходов, выздоровели 86 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU