Стационар для больных с коронавирусом могут создать в 3-й Советской больнице Саратова

7 Апр 2020 2020-04-07T14:59:47+03:00

На брифинге в Минздраве рассказали о возможности создать новые стационары для больных коронавирусом

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Стационар для больных коронавирусом в Саратовской области могут открыть на базе 3-й Советской больницы.

Как заявил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне областного правительства и Минздрва РФ.

- Когда будет принято окончательное решение мы сообщим, – отметил Станислав Шувалов.

Так же неопределенно он высказался о ситуации с Перинатальным центром, который создан на базе бывшего роддома №3. Ранее сообщалось, что ее намерены перепрофилировать также под стационар для коронавирусных больных.

- Перниатальный стоит в резерве под коронавирусную инфекцию и продолжает подготовку к тому, что он будет перепрофилирован в случае роста заболеваемости. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Как будут развиваться события дальше, мы спрогнозировать не можем. Решение будет принято по факту, – отметил чиновник.

Кроме того он рассказал, что на сегодняшний день в лаборатории на базе 5-й детской инфекционной больницы Саратова уже выполнено 147 исследований на коронавирус. Все он отрицательные.

Что касается института «Микроб», который стал референс-центром по коронавирусу, то он заметно облегчит работу медикам по диагностике заболевания.

- Мы в очень выигрышном положении по сравнению с теми регионами, где такой замечательной организации нет, – уверен Станислав Шувалов.

Также он рассказал, что в Саратове работают дистанционные консультативные анестизеологическо-реаниматологические центры. Они позволяют проводить консультации в особо тяжелых случаях по принципу телемедицины. Центры созданы в областной клинической больнице и детскй клинической больнице, а также Перинатальном центре.

- Специалисты на связи круглосуточно, – отметил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU