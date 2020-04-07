Стационар для больных с коронавирусом могут создать в 3-й Советской больнице Саратова
Стационар для больных коронавирусом в Саратовской области могут открыть на базе 3-й Советской больницы.
Как заявил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне областного правительства и Минздрва РФ.
- Когда будет принято окончательное решение мы сообщим, – отметил Станислав Шувалов.
Так же неопределенно он высказался о ситуации с Перинатальным центром, который создан на базе бывшего роддома №3. Ранее сообщалось, что ее намерены перепрофилировать также под стационар для коронавирусных больных.
- Перниатальный стоит в резерве под коронавирусную инфекцию и продолжает подготовку к тому, что он будет перепрофилирован в случае роста заболеваемости. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Как будут развиваться события дальше, мы спрогнозировать не можем. Решение будет принято по факту, – отметил чиновник.
Кроме того он рассказал, что на сегодняшний день в лаборатории на базе 5-й детской инфекционной больницы Саратова уже выполнено 147 исследований на коронавирус. Все он отрицательные.
Что касается института «Микроб», который стал референс-центром по коронавирусу, то он заметно облегчит работу медикам по диагностике заболевания.
- Мы в очень выигрышном положении по сравнению с теми регионами, где такой замечательной организации нет, – уверен Станислав Шувалов.
Также он рассказал, что в Саратове работают дистанционные консультативные анестизеологическо-реаниматологические центры. Они позволяют проводить консультации в особо тяжелых случаях по принципу телемедицины. Центры созданы в областной клинической больнице и детскй клинической больнице, а также Перинатальном центре.
- Специалисты на связи круглосуточно, – отметил Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU