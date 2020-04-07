Минобраз Саратовской области разъяснил возможность продления учебного года на лето

7 Апр 2020 2020-04-07T13:38:15+03:00

Вопрос о летнем обучении саратовских школьников пока не стоит Фото: Екатерина Семенова

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Вопрос о продлении учебного года на лето пока не стоит.

Об этом заявила замминистра образования области Ирина Чинаева на брифинге, отвечая на вопрос «КП- Саратов».

Дело в том, что ряд родителей обеспокоены тем, что детей могут отправить на учебу во время летних каникул. Однако чиновница заверила, что такое маловероятно.

- Мы для того и вышли на дистанционную форму обучения, чтобы освоить программу в полном объеме и завершить учебный год вовремя. Если вдруг будет такая необходимость, то она будет согласована с министерством просвещения России, – отметила Ирина Чинаева.

Замминистра подчеркнула, что сейчас тема не обсуждается и подобной информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU