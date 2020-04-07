Минобраз Саратовской области разъяснил возможность продления учебного года на лето
Вопрос о продлении учебного года на лето пока не стоит.
Об этом заявила замминистра образования области Ирина Чинаева на брифинге, отвечая на вопрос «КП- Саратов».
Дело в том, что ряд родителей обеспокоены тем, что детей могут отправить на учебу во время летних каникул. Однако чиновница заверила, что такое маловероятно.
- Мы для того и вышли на дистанционную форму обучения, чтобы освоить программу в полном объеме и завершить учебный год вовремя. Если вдруг будет такая необходимость, то она будет согласована с министерством просвещения России, – отметила Ирина Чинаева.
Замминистра подчеркнула, что сейчас тема не обсуждается и подобной информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU