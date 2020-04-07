2020-04-07T20:56:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области правительство озабочено ростом заболеваемости пневмонией

Александр Стрелюхин потребовал ежечасно анализировать ситуацию
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба региона особо остановился на теме заболеваемости пневмонией.

Он сообщил, что сегодня состоялся федеральный штаб под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, там также обсуждался вопрос. При этом было заявлено, что в столице заболеваемость выросла и частично «перехлестывается с COVID-19».

Александр Стрелюхин потребовал проводить ежедневный и даже ежечасный анализ ситуации, чтобы доводить информацию до населения и компетентных органов и принятия оперативных управленческих решений.

Министр здравоохранения области Наталья Мазина подтвердила, что если по ОРВИ идет снижение, то по пневмонии — рост. В сутки регистрируется до 20 случаев, в том числе среди пожилых людей.

По словам министра, пневмонии были всегда, но в этом году действительно превышены средние показатели.

- Возможно, наслоение инфекций, — предположила она.

Наталья Мазина отметила, что опасность пневмонии в тяжелых формах болезни и осложнениях. Также она заявила, что всех пациентов в течение суток обследуют на коронавирус. Основная часть больных госпитализируется.

Александр Стрелюхин предложил вернуться к теме пневмонии отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор саратовского института «Микроб» о самоизоляции: результаты станут заметны через неделю
На Огородной в Саратове столкнулись грузовик и Opel
Подробности об очередной заразившийся коронавирусом в Саратовской области: это тоже женщина
Президент ТПП Саратовской области обратился к бизнесменам: Давайте покажем, что не зря зарабатываем деньги
За сутки в Саратовской области вдвое выросло число заявлений о безработице
Валерий Радаев об ограничительных мерах: Угроза распространения коронавируса остается
Работа детсадов в Саратове в период самоизоляции: на очереди стоят зявления на 280 детей
В Саратовской области правительство озабочено ростом заболеваемости пневмонией
Александр Стрелюхин о приезжающих в Саратов: За всеми нужно установить медицинский контроль
Александр Стрелюхин подтвердил еще шесть новых случаев коронавируса в Саратове: Еще ряд тестов сомнительны, надеюсь, они дадут отрицательный результат
Водитель BMW в Саратове бросил раненого пассажира в искореженном авто
Политолог предложил России задуматься о разработке Антарктиды в ответ на притязания Трампа на Луну
Молекулярный биолог рассказал о хитрости коронавируса
МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ
Михаил Мишустин высказался против закрытия границ регионов
Андрей Воробьев: Проекты Володина, связанные с исторической памятью нашей страны, сейчас особенно важны
Володин предложил оперативному штабу быстрее решить вопрос с обеспечением врачей средствами защиты от коронавируса
Стационар для больных с коронавирусом могут создать в горбольнице №3 Саратова
Крупные торговые центры Саратова под угрозой полного закрытия: предприниматели выступили с открытым письмом к правительству региона
Панков: Почему одни медучреждения позволяют себе раздутые штаты, а у других нет средств на необходимое?
Саратовцу отказались смягчать срок за избиение знакомого до смерти
Николай Панков — волонтерам: Мы всегда должны быть вместе с людьми
Начальника отдела саратовского ТФОМС будут судить за махинации с кондиционерами
Самоизоляция: один день из жизни саратовских студентов
Качество питьевой воды и стоков — на особом контроле специалистов ООО «КВС»