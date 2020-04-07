В Саратовской области правительство озабочено ростом заболеваемости пневмонией

7 Апр 2020 2020-04-07T20:56:31+03:00

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба региона особо остановился на теме заболеваемости пневмонией.

Он сообщил, что сегодня состоялся федеральный штаб под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, там также обсуждался вопрос. При этом было заявлено, что в столице заболеваемость выросла и частично «перехлестывается с COVID-19».

Александр Стрелюхин потребовал проводить ежедневный и даже ежечасный анализ ситуации, чтобы доводить информацию до населения и компетентных органов и принятия оперативных управленческих решений.

Министр здравоохранения области Наталья Мазина подтвердила, что если по ОРВИ идет снижение, то по пневмонии — рост. В сутки регистрируется до 20 случаев, в том числе среди пожилых людей.

По словам министра, пневмонии были всегда, но в этом году действительно превышены средние показатели.

- Возможно, наслоение инфекций, — предположила она.

Наталья Мазина отметила, что опасность пневмонии в тяжелых формах болезни и осложнениях. Также она заявила, что всех пациентов в течение суток обследуют на коронавирус. Основная часть больных госпитализируется.

Александр Стрелюхин предложил вернуться к теме пневмонии отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU