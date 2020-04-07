Замминистра образования Ирина Чинаева о работе школ в период самоизоляции: 85% школьников в городах перешли на электронные платформы

7 Апр 2020 2020-04-07T13:50:38+03:00

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Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева 7 апреля на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом пояснила как быть, если платформы для дистанционного обучения перегружены.

- Второй день образовательные организации работают в дистанционном режиме. Много вопросов на горячую линию. Мы взяли вопрос на контроль. И сейчас я разъясняю, почему педагоги используют разные сайты и мессенджеры.

Это говорит о том, что мы стараемся разгрузить платформы и обеспечить лучшее качество. Так как наши дети хорошо и быстро выполняют эти мероприятия, то зарегистрироваться не составляет большого труда. Просьба с пониманием отнестись — это необходимая оргработа, — заявила Чинаева.

На 6 апреля электронными платформами пользуется 85% обучающихся в крупных городах. Больше всего в Балакове — почти 90% школьников работают с этими платформами.

В отдаленных территориях показатель в среднем 46%.

Работы на бумажных носителях — не более 7%.

- На сайте Минпросвещения РФ есть спецраздел с новой информацией. Еще проще зайти на сайт нашего Минобраза — яркая иконка «Стопкоронавирус». Там все необходимые закладки.

Дежурные группы в детсадах - на сегодня потребности в увеличении числа групп нет. Но увеличено количество детей в группе. 47 групп в 47 детсадах, это 439 детей, — рассказала Чинаева.

В 35 муниципалитетах завершена работа по выдаче проднаборов школьникам. В семи муниципалитетах выдачи планируются до конца недели. В городах составлены графики выдачи продуктов, их можно уточнить на сайте школы.

ИСТОЧНИК KP.RU