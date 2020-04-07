2020-04-07T16:29:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Католический епископ в Саратове признался, что заразился коронавирусом

Он рассказал об этом в соцсетях
Екатерина Семенова
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Епископ Клеменс Пиккель сообщил, что заразился коронавирусом. Фото сайта Римско-католической епархии Святого Климента в СаратовеЕпископ Клеменс Пиккель сообщил, что заразился коронавирусом. Фото сайта Римско-католической епархии Святого Климента в Саратове
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Католический священник из Саратова рассказал, что болен коронавирусом.

Епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии Святого Климента отправил соответствующее обращение, чтобы сообщить о своем состоянии. Его опубликовали на странице «Прихода Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске» в facebook

- Дорогие братья и сестры, сегодня (06.04) мне сообщили о положительном тесте моей крови на коронавирус. Поэтому я нахожусь в полной самоизоляции дома в Саратове и не могу предстоять литургическим празднованием Священного Пасхального Триденствия в кафедральном соборе. Симптомов болезни у меня нет. Чувствую себя хорошо. Все же благодарю за ваши молитвы, которые нас объединяют в большую семью нашей Епархии. С любовью во Христе, ваш еп. Клеменс, – написал он.

Клеменс Пиккель не чувствует ухудшения здоровья. Фото со страницы «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске»

Клеменс Пиккель не чувствует ухудшения здоровья. Фото со страницы «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске»

Известно, что Клеменс Пиккель прибыл из-за границы в марте. Кроме Саратова он успел побывать в других городах России, в частности, Москве и Иркутске.

Напомним, сейчас в Саратовской области оперативный штаб региона официально подтверждает 24 случая коронавируса. Пять новых зараженных были выявлены сегодня, еще по одному результат уточняется.

Ранее одна пациентка выздоровела, еще два человека скончались, но от тяжелых хронических заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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