Саратовская фирма разработала бесконтактные термометры повышенной точности

7 Апр 2020 2020-04-07T10:01:45+03:00

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Саратовское предприятие разработало и готово начать выпуск бесконтактного термометра.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, свой вклад в борьбу с коронавирусом внесло АО «Промэлектроника».

Специалисты разработали инфракрасный бесконтактный прибор повышенной точности для экспресс-замера температуры тела.

- Прибор подносится к открытому участку тела на расстоянии от 1 до 30 сантиметров и в течение секунды измеряет температуру. Диапазон измерения составляет от +25 до +45 градусов Цельсия, точность измерения — плюс-минус 0,1 градус. Глубина хранения измерений позволяет сохранять не менее 400 замеров, из них не менее 200 замеров — с повышенной температурой. Время непрерывной работы прибора составляет 90 часов. Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -40 до +60 градусов, — рассказали в Минпроме.

Устройство имеет промышленный сертификат соответствия. На этой неделе предприятие выпускает опытную партию, в планах — выход в серию. В начале мая на заводе изготовят первую партию из 100 приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU