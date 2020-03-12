2020-03-12T11:13:57+03:00
Общество

На бродячих собак в Саратовской области потратят 7 млн 283 тыс. рублей

Одно животное обойдется в 2 777 рублей
Дарья Вострикова
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Стаи собак терроризируют жителей Саратовской областиСтаи собак терроризируют жителей Саратовской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Проблема бродячих собак беспокоит саратовцев достаточно сильно уже с осени 2019 года. Стаи четвероногих оккупировали площадки для занятий спортом и игр, гуляют на территории детских садов, а если прохожие им не понравятся — могут и покусать.

Причем такую ситуацию нельзя назвать обычной только для окраин: она есть как в центре города, так и в его отдаленных уголках — поселках Тепличный и Юбилейный.

Стаи собак оккупируют детские площадки

Стаи собак оккупируют детские площадки

Решать проблему с животными нужно срочно и об этом говорят как обычные местные жители, так и представители власти. Правда, каждый видит ее по-разному — из окон служебных авто или встречаясь с ней воочию в переулках. Местная проблема поднялась до федерального уровня — во время недавнего визита в областной центр председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже высказался о необходимости создания приютов для животных, которые заполонили город.

Оказалось, что уже подобран проект для строительства учреждения, авторства Нижнего Новгорода, но его адаптируют под наш город. Строительство надо начать в апреле, а закончить максимум сентябрем, поручил Володин, который процесс инициировал. А также привести в порядок к июню существующий муниципальный приют МУП «Дорстрой».

Напомним, ранее на троих работников этой организации завели уголовное дело. Якобы те не ловили для дальнейшего содержания животных, а только отстреливали. При досмотре у подозреваемых даже нашли пневматическое оружие, ядовитые дротики и шприцы с ядом.

После пресечения отстрела местным собакам стало вольготнее, но не местным жителям. Лучше не стало и уже отловленным животным — в конце декабря пункту временного содержания на Гуселке-2 не хватало денег даже на корм.

Под вопросом находилось и существование самого учреждения, ведь с 1 января содержать животных можно только в приютах. Власти пригласили волонтеров и неравнодушных горожан помочь с кормежкой и просто разобрать понравившихся животных по домам.

Собак можно содержать в приютах, но не отстреливать

Собак можно содержать в приютах, но не отстреливать

На заседании Общественной палаты Саратовской области бродячих собак посчитали — только в областном центре их порядка 3,5 тыс. особей. При этом отстреливать их нельзя, как и всех животных в населенных пунктах. По мнению начальника управления ветеринарии правительства области Алексея Частова, оружие применять к собакам можно, но это только если они бешеные — это должна быть очень конкретная, доказанная ситуация.

Теперь содержание бездомных питомцев регламентирует новый закон, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Животных можно отлавливать, помещать в приюты, где их стерилизуют, привьют, а потом здоровых должны выпустить в окружающую среду.

В Саратовской области органы местного самоуправления наделяются полномочиями по отлову, содержанию животных без владельцев, возврату потерявшихся питомцев, а также возврат на прежнее место обитания.

Подсчитано, что из областного бюджета для местных властей на все эти цели пока потребуется 7 млн 283 тыс. рублей. На одно четвероногое понадобится потратить 2 777 рублей. Затраты на содержание одной собаки составляют 168 рублей в день.

Зампред комитета по экономике, ЖКХ, ТЭК транспорта и связи Энгельсского района Елена Кучинская уточнила «КП-Саратов», что региональный проект не предусматривает средства на чипирование животных, в отличие от федерального закона. При этом процедура достаточно дорога: за несъемную бирку в ухо собаки нужно отдать 400 рублей. Также чиновница надеется на пересмотр прогнозной численности по отлову — бродячих собак гораздо больше, чем заложено денег на их отлов и содержание.

Иными словами, закон есть, однако новых приютов пока что не построено, собаки продолжают захватывать улицы и пугать местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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