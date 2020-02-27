2020-02-27T14:17:41+03:00
Общество

Подобран проект приюта для безнадзорных животных в Саратове

Вячеслав Володин обсудил инициативу с местными жителями
Дарья Вострикова
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Володин обсудил с зоозащитниками идею нового приюта для животных в СаратовеВолодин обсудил с зоозащитниками идею нового приюта для животных в СаратовеФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 февраля, в саратовской областной научной библиотеке прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с зоозащитниками.

На встрече стало известно, что уже подобран проект для строительства нового приюта для безнадзорных животных, он из Нижнего Новгорода, но его адаптируют под Саратов.

- Через месяц надо собраться снова по теме проекта, начать строительство в апреле, закончить максимум сентябрем. Он действительно отличается кардинально от того, что сейчас есть – будут условия для выгула и т. д., — рассказал Вячеслав Володин

Собаки из микрорайонов жилых зон будут доставляться в приют, при этом нужно определиться с его эксплуатацией — передать его зоозащитникам или городским службам. Володин напомнил пример с лодочными станциями — договорились с лодочниками, построили эллинги с последующей их эксплуатацией не ради прибыли. Вячеслав Володин отметил, что нужно «взять ответственность за тех, кого мы оттолкнули».

Елена Григорян, представитель «ЗооСпаса-Саратов», рассказала, что в 2016 году прогноз на отлов — более 2 тыс. особей. Приют на 300 животных не решит проблему, Григорян опасается, что животные будут не накормлены, и зоозащитникам самим придется кормить четвероногих в муниципальных приютах. По ее мнению, лучше стерилизовать и снова отпускать животных, хотя местные жители часто этим недовольны.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Вячеслав Володин отметил, что глава Саратова Михаил Исаев расширит и приведет муниципальный приют, которым занимается МУП «Дорстрой», в нормативное состояние к июню. Там могут оставаться больные животные, их нельзя выпустить в окружающую среду. Тех, кого надо стерилизовать, будет обследовать ветврач. После этого собак придется отпускать на волю.

Для контроля со стороны общественности председатель Госдумы предложил создать общественный совет. Если через приют пропустить максимум собак и оставить там больных и опасных, это будет эффективно. Кроме того, можно использовать приют как передержку, если человек куда-то уезжает, а животное не с кем оставить.

- А если в следующем году еще один приют на 700–800 сделать, еще быстрее решит это проблему. Нужно помочь животным и защитить горожан, — заявил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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