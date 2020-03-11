Энгельсская чиновница обеспокоена отсутствием средств на чипирование собак

11 Март 2020 2020-03-11T14:21:59+03:00

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Сегодня, 11 марта, заместитель председателя комитета по экономике комитета ЖКХ, ТЭК транспорта и связи Энгельсского района Елена Кучинская прокомментировала обсуждаемый закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев.

- Проект не предусматривает средства на чипирование животных. В 498 ФЗ в полномочия входит эта процедура, вместе с отловом и содержанием. Это достаточно дорого. Те бирки, которые мы в настоящее время видим на собаках, — съемные. Неснимаемые стоят порядка 400 рублей на одно животное, — сказала чиновница.

Она также выразила надежду пересмотра прогнозной численности по отлову. Ведь такая проблема существует во всех крупных и мелких муниципальных образованиях. Сейчас в Энгельсе установлен показатель для отлова порядка тысячи животных.

Елена Кучинская отметила, что проблему необходимо срочно решать, отлов собак должен быть непрерывным.

ИСТОЧНИК KP.RU