Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-26T08:23:18+03:00

Стаи бродячих собак бродят по детской площадке на Тульской

Изменить размер текста: A A

Жители поселка Комсомольской в Заводском районе Саратова бьют тревогу.

Как рассказали горожане «КП-Саратов», около дома на Тульской, 43 обитает стая собак.

.

Один из местных жителей прислал в редакцию «Комсомолки» фото- и видеодоказательства. На съемке видно, как стая, около двух десятков собак, свободно гуляет по детской площадке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/694033" frameborder="0"></iframe> В поселке Комсомольский стая собак бегает по детской площадке.

Житель уже написал заявление на отлов безнадзорных животных, но намерен и дальше привлекать внимание общественности к этой теме.

Горожанин подал заявку на отлов животных

- Дети под угрозой, — уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU