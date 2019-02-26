Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский
Горожане просят принять меры [фото, видео]
Стаи бродячих собак бродят по детской площадке на Тульской
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Жители поселка Комсомольской в Заводском районе Саратова бьют тревогу.
Как рассказали горожане «КП-Саратов», около дома на Тульской, 43 обитает стая собак.
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Один из местных жителей прислал в редакцию «Комсомолки» фото- и видеодоказательства. На съемке видно, как стая, около двух десятков собак, свободно гуляет по детской площадке.
В поселке Комсомольский стая собак бегает по детской площадке.
Житель уже написал заявление на отлов безнадзорных животных, но намерен и дальше привлекать внимание общественности к этой теме.
Горожанин подал заявку на отлов животных
- Дети под угрозой, — уверен он.
ИСТОЧНИК KP.RU