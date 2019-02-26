2019-02-26T08:23:18+03:00
Общество

Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский

Горожане просят принять меры [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Стаи бродячих собак бродят по детской площадке на ТульскойСтаи бродячих собак бродят по детской площадке на Тульской
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Жители поселка Комсомольской в Заводском районе Саратова бьют тревогу.

Как рассказали горожане «КП-Саратов», около дома на Тульской, 43 обитает стая собак.

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Один из местных жителей прислал в редакцию «Комсомолки» фото- и видеодоказательства. На съемке видно, как стая, около двух десятков собак, свободно гуляет по детской площадке.

В поселке Комсомольский стая собак бегает по детской площадке.

Житель уже написал заявление на отлов безнадзорных животных, но намерен и дальше привлекать внимание общественности к этой теме.

Горожанин подал заявку на отлов животных

Горожанин подал заявку на отлов животных

- Дети под угрозой, — уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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