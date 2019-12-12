2019-12-12T16:57:30+03:00
Происшествия

Отловленных собак в пункте временного содержания в Саратове с января будет нечем кормить

Денег на закупку корма не выделялось
Екатерина Семенова
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В Саратове заканчивается корм для собак в приемнике временного содержания.

Сейчас в заведении находятся более 150 животных и пункт временного содержания на Гуселке-2 переполнен, несмотря на то, что МБУ «Дорстрой» после возбуждения уголовного дела перестал заниматься отловом.

По словам руководства приемника, корма осталось буквально до января. На будущее закупки не проводятся, средства не выделяются.

Сейчас приют существует во многом за счет волонтеров, которые ремонтируют вольеры, меняют подстилки.

Судьба самого пункта временного содержания находится под вопросом. С 1 января содержание животных таким способом запрещено, для этого должны существовать приюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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