2019-12-05T21:42:31+03:00
Происшествия

Бродячие собаки покусали нескольких детей в поселке Тепличный

Жители не могут добиться помощи от властей
Екатерина Семенова
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В поселке Тепличный бродячие собаки терроризируют жителейВ поселке Тепличный бродячие собаки терроризируют жителейФото: Екатерина Семенова
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Жителей поселка Тепличный Саратовского района терроризируют собаки.

Местная жительница Анна Горященко обратилась за помощью в придании огласки в редакцию «КП-Саратов». При этом ранее женщина уже писала обращения в местную администрацию, мэрию Саратова, а также на имя главы региона Валерия Радаева.

В поселке Тепличный находится средняя образовательная школа. Но дойти до нее в последнее время все сложнее – дорогу «охраняет» стая бродячих псов. Около двух недель назад собаки покусали двух девочек и мальчика. Одна из пострадавших до сих пор находится в больнице.

Не только дети, но даже взрослые бояться ходить. Жители поселка в местном чате предупреждают друг друга об опасности, советуя мужьям провожать своих жен.

- Жители недовольны, но у нас привыкли молчать, – посетовала Анна Горященко.

Женщина развернула в соцсетях активную работу. Она уверена, что горожане должны добиваться от властей решения проблемы с безнадзорными животными. При этом Анна категорически отрицает обвинения в том, что сама не любит животных.

- Я очень люблю животных, кошек лечу и пристраиваю, – рассказала Анна Горященко в комментариях к обсуждению в местном чате. Однако она подчеркивает, что жизнь детей для нее важнее.

Примечательно, что в поселке Тепличный бегают не только бродячие собаки. Несколько псов в ошейнике обитают на улице Перспективная. Анна Горященко обратилась к местным чиновникам, но там ей посоветовали идти в полицию, так как отловить собак, которые кому-то принадлежат, они не имеют права.

В приемной Валерий Радаева ей посоветовали обратиться к главе Александровского МО Сергею Гусеву. Анна Горященко собирается изложить свою проблему 16 декабря – раньше не получится.

- А школа каждый день... – напомнила она.

Напомним, у администрации есть только возможность временного содержания безнадзорных животных, после чего их выпускают на улицы. Однако сейчас приюты переполнены. При этом в связи с недавним возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников МБУ «Дорстрой», отлов и вовсе был приостановлен.

При этом в Саратове уже не первый случай с нападением собак на людей - как бродячих, так и домашних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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