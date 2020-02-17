Жителей Юбилейного напугала стая собак у детского сада

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:34:34+03:00

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Сегодня, 17 февраля, в паблике «Типичный Юбилейный» соцсети «ВКонтакте» анонимный саратовец рассказал о стае собак, которая бегает у детского сада «Жар-птица».

Местный житель сообщил, что животные вольготно себя чувствуют, ведь они забегали порезвиться на территорию учреждения. Автор поста отметил, что это «зрелище не для слабонервных».

В доказательства своих слов горожанин опубликовал снимки собак.

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В комментариях под записью Евгения Непряхина написала, что здесь животные спокойно себя ведут. В Зональном поселке, за магазином «Лента» ситуация гораздо хуже. Женщина призналась, что это «мрак, еле уехала от них на велосипеде прошлым летом».

Напомним, что это не единственная стая собак, которая наводит ужас на жителей. Ранее от четырехлапых страдали жители Заводского района Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU