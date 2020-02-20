Володин призвал строить приюты для бродячих собак в Саратове

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:35:17+03:00

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Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, сегодня, 20 февраля, во время визита в Саратов затронул тему бродячих собак.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь об этом шла при осмотре строительной площадки новой школы в микрорайоне «Авиатор».

- Пустырь, собаки лают, ребенка не выпустишь, — отметил Володин, обращаясь к одной из местных жительниц, которая пришла на встречу с малышом

Горожанка рассказала, что уже долгое время жители бьют тревогу, пишут обращения к властям, но ничего не могут добиться.

- Это проблема Саратова. Это вопрос вам. Надо смотреть, сколько нужно приютов, и строить их в районах. Современные, с ветеринарными клиниками и специалистами, с приготовлением кормов. Привлекать волонтеров, обсуждать с жителями, где они необходимы, — заявил Володин.

Он отметил, что бездомных собак действительно развелось много.

Напомним, с этого года безнадзорных животных ловить некому — в отношении специализированной организации МУП «Дорстрой» возбуждено уголовное дело, техника изъята.

Жители неоднократно призывали власти как-то разрешить эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU