Волонтеры: Собака напала на школьника в Комсомольском поселке Саратова

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-14T13:51:35+03:00

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Саратовчанка Олеся Ахмерова пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» на беспредел собак, которых хозяева отпускают гулять без присмотра.

Она заявила, что сегодня, 19 ноября, в поселке Комсомольский огромный черный кобель напал на мальчика, который шел в школу. В результате ребенок вместе с мамой вместо уроков отправился в больницу. По некоторым данным, владелец собаки живет в поселке Рейник, но найти его не получается.

Виновниками ситуации некоторые считают местный волонтерский приют, где на трех сотках земли уже живут 14 псов.

Волонтеры, в том числе Олеся Ахмерова, не хотят, чтобы их считали виновниками нападения.

- Горожане считают, что кастрация — это варварство, хотя вокруг происходят такие ситуации. Принят закон о гуманном снижении популяций, но его невозможно выполнить якобы из-за нехватки денег на приют и стерилизацию. Вы хотите массовых нападений? — вопрошает в адрес городской администрации Олеся Ахмерова.

Ее возмущают также владельцы домашних животных, которые отпускают их погулять, а те увеличивают популяцию бездомных собак, а значит — риск для людей подвергнуться нападению становится еще выше.

Ахмерова в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» предложила штрафовать таких беспечных хозяев, организовать службу контроля, а также заняться вопросом пристройства бездомных собак, чтобы не происходило массовых убийств «ненужных» уличных животных.

Напомним, именно в этом обвиняют трех работников «Дорстроя», отстреливавших ядовитыми дротиками дворняг, а средства, которые были выделены на их отлов, стерилизацию и содержание, уходили в неизвестном направлении.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» мэр города Михаил Исаев, животных могут поместить в приемник временного содержания, новички туда поступают по мере освобождения мест. Но, по данным «Комсомолки», свободных мест там уже нет, и надежда пока лишь на волонтеров.

Мэр пообещал не допустить выхода из-под контроля ситуации с нападением бродячих собак на горожан.

В Минздраве по поводу пострадавшего ребенка корреспонденту «Комсомольской правды» заявили, что в «скорую помощь» таких вызовов не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU