2020-02-13T14:34:45+03:00
Общество

Жительница Саратова пожаловалась на стаю собак на Огородной улице

Гражданке страшно выходить из дома
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 февраля, жительница Саратова Мария Александрочкина пожаловалась на стаю собак, которые атакуют Огородную улицу в Заводском районе Саратова.

- Что за кошмар происходит? Где отлов собак, кто этим должен заниматься? Страшно из дома выходить, — прокомментировала девушка.

В доказательство своих слов местная жительница опубликовала снимки стаи. Она предложила местным зоозащитникам из комментариев «взять себе по одной», чтобы проблема исчезла.

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В комментариях под записью мнения горожан о ситуации разделились. По мнению Эльмира Нурмамедова, эта ситуация незначительна, гораздо хуже, когда у человека дом рядом с лесом и на его пути встречаются волки.

Диана Бурусова призвала граждан не бояться животных, ведь те чувствуют страх. Лучше обходить их стороной.

Михаил Корбин отметил: были ситуации, когда собаки бросались на людей и кусали.

- В 2019 году по ночам в Волжском районе на Кузнечной улице бегала стая. На всякий случай я и по сей день там не хожу, береженого Бог бережет, — написал мужчина.

Анастасия Невзорова предложила отпугивать собак свистком — животные испугаются громкого звука и разбегутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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