Жительница Саратова пожаловалась на стаю собак на Огородной улице
Сегодня, 13 февраля, жительница Саратова Мария Александрочкина пожаловалась на стаю собак, которые атакуют Огородную улицу в Заводском районе Саратова.
- Что за кошмар происходит? Где отлов собак, кто этим должен заниматься? Страшно из дома выходить, — прокомментировала девушка.
В доказательство своих слов местная жительница опубликовала снимки стаи. Она предложила местным зоозащитникам из комментариев «взять себе по одной», чтобы проблема исчезла.
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В комментариях под записью мнения горожан о ситуации разделились. По мнению Эльмира Нурмамедова, эта ситуация незначительна, гораздо хуже, когда у человека дом рядом с лесом и на его пути встречаются волки.
Диана Бурусова призвала граждан не бояться животных, ведь те чувствуют страх. Лучше обходить их стороной.
Михаил Корбин отметил: были ситуации, когда собаки бросались на людей и кусали.
- В 2019 году по ночам в Волжском районе на Кузнечной улице бегала стая. На всякий случай я и по сей день там не хожу, береженого Бог бережет, — написал мужчина.
Анастасия Невзорова предложила отпугивать собак свистком — животные испугаются громкого звука и разбегутся.
ИСТОЧНИК KP.RU