2020-02-25T08:47:08+03:00
Общество

Жителей Саратова терроризируют стаи полудиких псов

Главный ветврач Саратовской области рассказал, почему можно убивать лис, а собак — нельзя
Дарья Вострикова
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Саратовцы уже привыкли к собачьему терроруСаратовцы уже привыкли к собачьему терроруФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Для саратовцев собачий террор уже давно перестал быть чем-то необычным. Стаи четвероногих оккупируют дворы и улицы и совсем не бояться прохожих — спокойно резвятся на территории детских садов, парков, спортивных площадок, на что жаловались жители поселка Юбилейный. Дворняги могут выбрать местом для игр детскую площадку. Если четвероногим «оккупантам» что-то не понравится — могут и покусать, с чем столкнулись дети поселка Тепличный. Напомним, поход до общеобразовательной школы обернулся для двух девочек и одного мальчика лечением в больнице после нападения стаи собак. В аналогичную ситуацию попал ребенок из поселка Комсомольский — на уроки ему помешал попасть огромный черный кобель, проявивший агрессию.

Четвероногие не боятся людей и спокойно играют на территории детского сада

Четвероногие не боятся людей и спокойно играют на территории детского сада

На заседании общественной палаты на этой неделе председатель комитета горадминистрации Геннадий Свиридов уточнил — в областном центре сейчас находится порядка 3,5 тыс. бродячих собак. По оценке жителей Энгельса, в их родном городе насчитывается 1,5 тыс. особей. «Собачий вопрос» вылез не только на заседании активе в Энгельсе в присутствии губернатора Радаева, на него обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей приезд в Саратов 20 февраля.

Вместо малышей на детских площадках резвятся собаки

Вместо малышей на детских площадках резвятся собаки

- Это проблема Саратова. Это вопрос вам. Надо смотреть, сколько нужно приютов, и строить их в районах. Современные, с ветеринарными клиниками и специалистами, с приготовлением кормов. Привлекать волонтеров, обсуждать с жителями, где они необходимы, — заявил Володин мэру Саратова.

Он отметил, что бездомных собак действительно развелось много.

Напомним, с осени прошлого года безнадзорных животных ловить некому — в отношении специализированной организации МУП «Дорстрой» возбуждено уголовное дело, техника изъята.

Возникает логичный вопрос — как защитить людей?

Известно, что 27 декабря 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными, он вступил в силу с 1 января 2020 года. Установлено, что животных можно отлавливать, помещать в приюты, где их ждет осмотр, прививки, стерилизация, а после — выпуск в окружающую среду. Однако, как отмечал общественник Андрей Крупин на заседании в общественной палате, официальных приютов и контроля за численностью животных нет. В местах содержания собаки могут находиться только 12 дней.

Получается, по Саратову гуляет несколько тысяч безнадзорных собак, которые пугают своим видом и поведением, могут быть переносчиками опасных заболеваний и представляют опасность, как хищники, для детей и взрослых.

Однако их отстрел запрещен, а значит — жителям придется терпеть и ходить компаниями, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье.

При этом в регионе официально можно отстреливать лис, которые также являются переносчиками заразы. В 29 охотничьих угодьях Саратовской области их можно убивать из огнестрельного оружия, использовать для этого транспорт, летательные аппараты. Всего планируется истребить 427 животных.

Начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Частов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» в чем причина разницы в отношении к животным.

Главный ветврач Саратовской области рассказал почему собак нельзя отстреливать Фото: Дарья Вострикова

Главный ветврач Саратовской области рассказал почему собак нельзя отстреливатьФото: Дарья Вострикова

- Есть закон, который запрещает отстрел животных на территории населенных пунктов. Если лиса зашла в село или город — ее трогать нельзя. А за территорией — это возможно. Есть закон по регулированию численности лис, это животное — объект охоты. А собака — нет. Если она бешеная, оружие применить можно, поскольку это угроза жизни. Но это должна быть конкретная ситуация, таковых я по Саратову не помню, чтобы нам приходилось прибегать к оружию. А просто так, бежит собака и выстрелить в нее — ни в коем случае, — объяснил он.

Алексей Частов отметил, что нужно придерживаться закона — отлавливать четвероногих, содержать, стерилизовать и не забывать, что они «твари живые».

ИСТОЧНИК KP.RU

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