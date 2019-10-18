2019-10-18T08:45:24+03:00
Происшествия

Работники МБУ «Дорстрой» присвоили 1,3 млн рублей, выделенных на отлов собак

Вместо этого они каждую ночь отстреливали животных
Екатерина Семенова
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Полиция Саратова продолжает расследование уголовного дела по факту отстрела бездомных собак.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, у трех задержанных сотрудников МБУ «Дорстрой» при личном досмотре обнаружены пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с ядом.

- Представители данного предприятия должны были отлавливать на улицах города безнадзорных животных и помещать их в приют. Однако вместо этого ежедневно, в ночное время суток, они занимались отстрелом собак, — отметили в полиции.

Кроме того, проверка показала, что деньги, выделяемые на отлов, стерилизацию и содержание животных были присвоены должностными лицами предприятия.

- Сумма ущерба, причиненного бюджету Саратовской области, может превышать 1 миллион 300 тысяч рублей, — сообщили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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