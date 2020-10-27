Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 октября: решено каждый день публиковать список аптек с нужными лекарствами в наличии

Каждый день Минздрав будет публиковать информацию о наличии антибиотиков и противовирусных в аптеках Саратова
Фото: Ольга Симонова
В Саратовской области на утро 27 октября стало известно о 187 новых случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 19 539, а выздоровевших — 12 869. За сутки выписали только 38 человек.
За сутки от коронавируса никто не умер, поэтому количество смертей в регионе осталось прежним — 149.
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Также стало известно, что каждый день будут публиковать актуальный список аптек Саратова, где есть в наличии противовирусные препараты и антибиотики. Такое поручение дал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Список аптек с лекарствами на 26 октября уже стал известен. Информацию распространил Минздрав области.
Саратовские чиновники из министерства здравоохранения направили в Минздрав РФ предложение, чтобы выделялось финансирование на бесплатные медикаменты для тех, кто лечится на дому. Пока что такого нет, если человек не относится к льготной категории граждан.
Однако существуют и другие заболевания, на которые нужны лекарства и получить их не так-то просто. В Энгельсе диабетик долгое время жила без препаратов, так как в ее поликлинике не выписывали рецепт. В дело вмешалась прокуратура. После этого ситуация наладилась.
Выяснилось, что коронавирусом заразились 248 беременных женщин и свыше тысячи детей, в том числе 61 младенец.
Болеют COVID-19 и депутаты Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в больницах с новой инфекцией лежат 38 человек, один — в реанимации. Также один депутат умер. Всего с начала пандемии коронавирусом переболел 91 депутат.
Саратовцев призвали вызывать скорую помощь только в экстренных случаях.
- Призываю не поддаваться панике, а звонить в «скорую», когда речь идет о жизни и смерти, — сказал замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.
Он заметил, что за сутки на вызовы по высокой температуре и затрудненному дыханию бригады скорой выезжают примерно 500 раз.
При угрозе жизни медики приезжают за 20 минут. Если вызов не экстренный, а срочный, то срок ожидания может составить несколько часов.
Также стало известно, что до 6 ноября еще 60 коек откроют в Калининске, столько же в Татищеве и 100 — в Марксе.
Часть саратовских пациентов, возможно, будут класть туда. Сейчас их в основном госпитализируют в Саратове или Энгельсе.
В области продолжаются каникулы. У кого-то они продлятся десять дней, у кого-то две недели, но несмотря на длительность губернатор Валерий Радаев призвал детей разобщаться, носить маски и соблюдать дистанцию. Ведь у коронавируса каникул нет.
А зампред правительства Ирина Седова дала пять советов, чем можно заняться на осенних каникулах.
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