Компенсация за лекарства и лечение коронавируса на дому не положена

Проходящим лечение от коронавируса амбулаторно, то есть на дому, бесплатные лекарства не положены. Если заразившиеся не относятся к какой-либо льготной категории. Об этом на брифинге в Минздраве 26 октября заявил замминистра Денис Грайфер.

- Бесплатная помощь оказывается по программе госгарантий. Не предусмотрено бесплатное обеспечение лекарствами на дому, если пациент не относится к льготным категориям. Поэтому пока по нормативу нельзя обеспечивать препаратами бесплатно, — сказал Денис Грайфер.

По его словам, Минздрав Саратовской области направил в федеральное министерство предложение по внесению изменений в нормативы, чтобы финансирование на такую медпомощь было выделено в структуре ОМС.

- Сейчас в поликлиниках обеспечивают нуждающиеся слои населения. Обращаемся к бизнесу — если есть возможность оказать помощь, как, например, «Норникель» приобретает 1 тыс. упаковок «Коронавира» для распределения среди малоимущих, то Минздрав от такой поддержки не отказывается, — сказал замминистра.

Он также напомнил, что существуют налоговые вычеты — граждане, покупая препарат по рецепту врача и получая кассовый чек, могут впоследствии оформить налоговый вычет.