Володин сообщил президенту РФ о 38 зараженных коронавирусом депутатах Госдумы

Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о том, сколько депутатов ГД заражены коронавирусом.

В больницах с подтвержденным диагнозам лежат 38 человек, один в реанимации. Один депутат умер из-за пандемии. Отметим, что с начала пандемии коронавирусом переболел 91 народный избранник.

Вячеслав Володин уточнил, что сейчас делается все для того, чтобы перейти, где это возможно, на «дистанционку». Но в рамках организации работы парламента этого сделать не представляется возможным.

Сейчас в законотворческом портфеле находится 1 305 проектов. Планируется рассмотреть их в 2020 году, в первую очередь те, что связаны с коронавирусом. А те, что в совместном ведении, возможно, перейдут на начало 2021 года.

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