Саратовцев призвали вызывать скорую помощь, только если речь о жизни и смерти

Названы сроки приезда скорой помощи
Фото: Ольга Симонова
Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о работе скорой помощи в период пандемии.
По словам чиновника, наибольшая нагрузка на службы скорой помощи приходится на Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск.
В среднем за сутки на вызовы по высокой температуре и затрудненному дыханию бригады скорой выезжают около 500 раз.
Денис Грайфер рассказал, что при острых травмах и опасности для жизни скорая приезжает примерно в течение 20 минут. Если вызов не экстренный, а срочный, то срок ожидания может составить несколько часов.
Не обслуженные вызовы передаются в амбулаторное звено.
- Призываю не поддаваться панике, а звонить в «скорую», когда речь идет о жизни и смерти, — сказал Денис Грайфер.
Также было отмечено, что с коронавирусными больными работают особые бригады и время приезда может возрасти, так как им приходится после каждого вызова проводить дезинфекцию.
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