Пациентов с коронавирусом из Саратова могут начать госпитализировать в Маркс

На сегодняшний день, 26 октября, в Саратовской области 1 850 врачей и работников медорганизаций заболели коронавирусом. Об этом на брифинге в Минздраве сообщил замминистра Денис Грайфер.

Он рассказал, что в регионе оборудованы 3 662 койки для больных с COVID-19, из них 346 были свободны на утро 26 октября.

- У нас нет разделения на Саратовский, Энгельсский, Балаковский, Балашовский коечный фонд. Госпитализируются люди в разные учреждения в зависимости от тяжести заболевания.

До 6 ноября будут оборудованы еще 60 коек в Калининске, 60 — в Татищеве и 100 — в Марксе.

Часть пациентов из Саратова, возможно, будут госпитализировать на эти койки. Сейчас саратовских пациентов в основном кладут в областном центре, иногда — в больницу Энгельса, — рассказал Грайфер.

Только за минувшие сутки по области с пневмонией госпитализировано 166 человек.