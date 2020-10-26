Зампред областного правительства Ирина Седова Фото: Дарья Вострикова

Заместитель председателя правительства Саратовской области подготовила пять советов школьникам на каникулах: чем заняться, как не заскучать, повеселиться и при этом не подхватить коронавирус.

Напомним, каникулы у ребят начались сегодня, 26 октября и продолжатся десять дней, но у некоторых продлятся до 7 ноября.

- Коронавирус изменил планы многих семей — кто-то не поехал на отдых, у кого-то сорвалась культурно-развлекательная программа. Я прекрасно понимаю, в каком положении и родители, и учащиеся. Сама в такой же ситуации со своим ребенком. Но раз такие правила, давайте им следовать, потому что слишком высокие риски и для нас, и для окружающих, — рассказала Ирина Седова на своей странице в Инстаграм

Первый совет гласит: соблюдайте меры профилактики и постарайтесь минимизировать посещение торговых центров и общественных мест. Лучшим и полезным времяпрепровождением сейчас может стать выезд за город или просто прогулки на свежем воздухе. Осень в разгаре — это точно взбодрит и повысит настроение. Помните детство — на природе со свежесваренным какао в термосе? Расскажите об осеннем творчестве со своими родителями. Предложите сценарий из детства — сделать гербарий или придумать осеннюю поделку.

Во втором совете Седова отмечает, что вместо гаджетов лучше сыграть в ознавательные настольные игры, посмотреть хорошие фильмы, например, о Великой Отечественной войне.

В третьем совете она рекомендует образовываться и на каникулах, например, на бесплатных образовательных платформах, рекомендованных Минпросвещения России. Также можно пройти виртуальные экскурсии во многих музеях мира.

- Ребятам следует продолжить заниматься хотя бы по часу в день: может быть, это будет чтение любимых книг или изучение иностранного языка. А кому-то нужно «подтянуть» знания по предметам. Но только час — в каникулы школьникам важно расслабиться и набраться сил на активную учебу, — советует Ирина Владимировна.

Еще одним советом на каникулы стала рекомендация заниматься спортом и делать зарядку, а в выходные и вовсе устроить физкультурный марафон со всеми членами семьи.

Заключительным, пятым, советом от Седовой стало воспоминание, что она в каникулы всегда любила шить и вязать. Она предлагает: предоставьте ребенку возможность заниматься хобби. А в выходные можно испечь домашнее печенье или даже сделать торт. Устройте кулинарный конкурс.

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