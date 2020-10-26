В Саратовской области коронавирусом заразились 248 беременных и более тысячи детей

Коронавирусом заразился 61 младенец
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области с начала пандемии коронавирус был выявлен у 248 беременных женщин.
Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, у 157 их них срок беременности был более 22 недель.
67 женщин уже родили, 196 выздоровели.
Также за все время коронавирус был диагностирован у 1 052 несовершеннолетних. У детей до года — 61 случай.
254 ребенка были госпитализированы, 45 остаются на лечении в Саратове и Балакове.
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