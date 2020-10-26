Губернатор Радаев призвал детей на каникулах носить маски и соблюдать дистанцию

Сегодня, 26 октября, в первый день каникул у школьников Саратовской области губернатор Валерий Радаев обратился к жителям региона с обращением.

На своей странице в Инстаграм он напомнил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной, но контролируемой, а система здравоохранения работает с большой нагрузкой.

- Важно, чтобы в каникулы дети соблюдали все необходимые правила: носили маски, пользовались антисептиками, сохраняли социальную дистанцию, не посещали места массового скопления людей, — призвал Радаев.

Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, например, в Саратове и Аткарском районе, продлены каникулы до 7 ноября.

По словам Радаева, одно из условий успешной борьбы с вирусом — разобщение людей.

Напомним, сегодня, 26 октября, в области зарегистрировали 187 случаев коронавируса. Общее количество зараженных за все время пандемии в регионе составляет 19 539.

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