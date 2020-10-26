В Саратове будут ежедневно публиковать список аптек, где есть в наличии антибиотики

Роман Бусаргин дал поручение ежедневно публиковать список аптек, где есть антибиотики

Актуальный список аптек, где в наличии есть противовирусные препараты и антибиотики, будут публиковать каждый день до 11 утра. Такое поручение в ходе совещания 26 октября дал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- По словам зампреда Сергея Наумова, поставки идут ежедневно. Проводится мониторинг наличия в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов, которые выписывают врачи. Актуальный список формируется каждое утро.

До 1 ноября вопрос должен быть максимально решен. За исполнение лично отвечает Сергей Наумов, — сообщил Роман Бусаргин в своем Инстаграм.

Список будет публиковаться в телеграм-канале оперативного штаба по Саратовской области.