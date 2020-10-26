Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 26 октября

В телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области опубликовали список аптек Саратова, в которых есть необходимые горожанам лекарства.

Данные на 26 октября предоставил региональный Минздрав.

В списках есть Арбидол, Гриппферон, термометры, лидокаин.

Напомним, ранее зампред правительства Саратовской области — министр труда и соцзащиты региона Сергей Наумов пообещал, что на этой недели в аптеки увеличат поставки лекарств.

Список можно посмотреть ниже:

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