В Энгельсе диабетик осталась без лекарств и пошла в прокуратуру

В Энгельсе Саратовской области женщина пошла в прокуратуру после того, как осталась без сахароснижающих лекарств.
- В ходе проверки было установлено, что заявительница, страдающая сахарным диабетом, отнесена к льготной категории граждан и имеет право на лекарственное обеспечение. Однако ей долго не выписывали рецепт на препарат в поликлинике, хотя препараты в аптеке имелись, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Из-за того, что женщина долго не получала медикаменты, появилась угроза ее жизни и здоровью.
Прокурор внес в адрес главврача городской поликлиники №1 в Энгельсе представление. После этого гражданку полностью обеспечили лекарствами.
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