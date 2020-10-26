В Энгельсе диабетик осталась без лекарств и пошла в прокуратуру

В Энгельсе Саратовской области женщина пошла в прокуратуру после того, как осталась без сахароснижающих лекарств.

- В ходе проверки было установлено, что заявительница, страдающая сахарным диабетом, отнесена к льготной категории граждан и имеет право на лекарственное обеспечение. Однако ей долго не выписывали рецепт на препарат в поликлинике, хотя препараты в аптеке имелись, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Из-за того, что женщина долго не получала медикаменты, появилась угроза ее жизни и здоровью.

Прокурор внес в адрес главврача городской поликлиники №1 в Энгельсе представление. После этого гражданку полностью обеспечили лекарствами.

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