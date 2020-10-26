В Саратовской области коронавирус подтвержден у 187 человек

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 187 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили в федеральном штабе, это на два случая меньше, чем накануне, 25 октября.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 19 539 случаев заболевания. Выздоровели 12 869 человек, из которых 38 за сутки.

Новых смертей не зарегистрировано.

Примечательно, что областной оперативный штаб до сих пор не представил данных о заболеваемости.

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