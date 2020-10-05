Топ самых странных новостей недели в Саратовской области

За неделю в Саратове и окрестностях произошло немало удивительного Фото: Ольга Симонова

Закончилась еще одна рабочая неделя, события которой нас удивляли, заставляли нас недоумевать, а порою и негодовать.

«КП-Саратов» предлагает ознакомиться с самыми странными новостями из мира политики, криминала и других жизненно важных сфер человеческого бытия. Итак, поехали!

Ударно отметили День пожилого человека 1 октября в Саратовской области. Мало того, что в Балашовском интернате для престарелых зарегистрировали вспышку коронавируса, так еще и в Саратове обнаружили подпольное богоугодное заведение, где содержались пенсионеры. В полной антисанитарии, голодные, больные, немытые. Всего 32 старика. Расположили их в частном коттедже без опознавательных знаков. Часть жила в подвале. У 15 человек нашли чесотку. Организатор сбежал. Прокуратура и следователи работают.

Чиновники министерства социального развития сразу же прикрылись законом: данная деятельность не лицензируется, нам неподконтрольна и вообще не знали о существовании подпольного интерната. Не понятно, где были родственники, ведь даже по фотографии понятно, что это не соцобъект, а какая-то улучшенного типа дача. Впрочем, если стариков нужно было просто куда-то сдать, то и так пойдет. А на дворе то, люди, 21 век.

Удивили на этой неделе городские власти, назвав победителей конкурса благоустройств в номинации «Лучшая улица». Итак, далее барабанная дробь, восклик «тадам» и это — реконструированный проспект Кирова. Ему отдали золото. На втором месте проспект Строителей, на третьем — набережная Космонавтов. Черт возьми, а у нас других то улиц с маркером «лучшая» и нет. Ну еще кусочек Рахова и Волжская могут выйти на стартовую линию в борьбе за титул. И все. Этот топ-5 так и будут ежегодно занимать первые места. А вот если улица Азина или какая-нибудь Новоавтобусная преобразятся. Не бывать этому в обозримом будущем.

Отличились на этой неделе и областные чиновники, став авторам чудесного события — председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская прыгнула с парашютом. Помогал инструктор. Полет с высоты в 2,5 тыс. метров прошел удачно. Она первая женщина-чиновница, покорившая саратовское небесное пространство. Правда, прыгали с парашютом еще и полицейские чины, но им сам Бог велел, к тому же они мальчики.

Удивила на этой неделе еще одна женщина — по имени Катя. Не чиновница. Обычный продавец в ювелирном магазине Новосибирска. Симпатичная. Так вот, она вынесла из своей конторы драгоценностей на 5 млн рублей и сбежала. Сначала девушка добралась до Москвы, где выступила на телешоу «На самом деле», после съемок ее отвезли в полицию, но по ошибке оттуда отпустили. Из Москвы Катя со своим парнем Валерием отправились в Саратов. Где логика? Почему Саратов? А как же Сочи, Ялта, Пицунда, Гагра? И это не все: когда девушку задержали в Саратове, золота при ней не оказалось. Так ее и этапировали обратно в Новосибирск налегке.

Женщины на этой неделе вообще жгли. Так, в полицию от жителей улицы Шелковичная поступила жалоба. Некая дама зигзагами ездила на машине по окрестностям и пугала людей громкой музыкой. Конечно же, 38-летнюю автоледи задержали. Была пьяна. При этом в январе этого года ее уже лишили прав за то же самое. Зачем нарезать круги в районе Шелковичной под грохот из колонок? Любовь? Трагедия? Неизвестно.

Еще одна представительница «сильного» пола доказала, что не тварь дрожащая. Взяла и убила мужа. Случайно. Во время игры с ножиком. Дело было так. Семейная пара выпивала. Мужчина решил преподать жене уроки самообороны. В процессе обучения они оказались на полу, и супруг, играя, принялся угрожать любимой ножом, чтобы та пыталась отразить атаки. Женщина все же отобрала оружие и попыталась встать, но потеряла равновесие и упала, вонзив лезвие в грудь мужу. Он умер. Нелепая трагическая случайность. И все же — не играйте со спичками и ножами, когда бухаете.

Продолжаем разговор о поворотах судьбы. Поздно вечером 27 сентября на трассу в Калининском районе выбежал лось. 33-летний водитель ВАЗ-21114 не успел среагировать и протаранил сохатого. Машину вынесло в кювет, где она перевернулась. От полученных травм скончался на месте 46-летний пассажир. Погибло и животное. Водитель и еще двое мужчин 57 и 30 лет госпитализированы. Получается, что лось убил одного и покалечил троих. Многие так или иначе задумывались на тему «Как я умру». Вряд ли лось фигурировал в ответе.

Бессмысленным поступком удивил на этой неделе молодой человек из Энгельса. Вечером во дворе собралась шумная компания. Местные жители попытались угомонить молодежь, а потом вызвали полицию. Один из пацанов, желая самоутвердиться, начал вести себя вызывающе. Его пытались увести для составления протокола о хулиганстве. Однако компания не захотела отдавать товарища. И вот тут самый храбрый из толпы налетел на стража порядка ударил его кулаком по лицу и сломал нос. Далее наш защитник обиженных и униженных подался в бега. Его уже объявили в федеральный розыск. Все равно поймают и осудят. Клеймо на всю жизнь, препятствие в карьере, зато пять минут славы и одобрительные кивки от местной шпаны. Грустно.

Невесело и от инициативы общественников признать Саратов историческим поселением. Это не дорого — 10 млн рублей. Но зато слова «историческое поселение» сделают из Саратова бренд. Идея хорошая. Хоть так мы будем привлекать туристов к себе, считают активисты. Как говорится, голь на выдумки хитра, но это знак для городских властей, которые без Вячеслава Володина не могут или не хотят заниматься Саратовом.

Под конец недели удивил странной новостью лично мэр Саратова Михаил Исаев. После критики по организации ремонта тротуаров от спикера ГД Володина, мэр в пятницу выписал выговор своему подчиненному — исполняющему обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергею Кузнецову. Насколько яростно прежде мэрия защищалась от претензий общественности по поводу срубленных вполне здоровых деревьев, сделанных тяп-ляп тротуаров, мутной истории с конкурсами на эти работы, настолько быстро градоначальник согласился с критикой Володина. Это как раз не странно, это для Исаева практика обычная. Однако спустя несколько часов после выговора, который чиновнику неприятен, но не более того, мэр заявил об увольнении Кузнецова. Если бы это был футбол – сказали бы, что за вторую желтую карточку. Но это саратовская политика, и объяснение этого решения мэр избрал еще более экстравагантное.

- Такое решение связано с тем, что неправильно в профильных органах власти работать человеку, ранее возглавлявшему коммерческие организации в данной отрасли. Это всегда отсылает к тому, что возникает мысль о возможном личном интересе, — написал Михаил Исаев на своей странице в соцсетях. Ничего себе! Чуть больше двух лет понадобилось мэру Саратова, чтобы возникла такая мысль — Кузнецов был генеральным директором и учредителем одной из крупнейших дорожной организаций ЗАО «Автогрейд» с 2005 по 2014 годы, и в мэрии работает уже не первый год. Что же будет, если Исаев посмотрит пристальнее на других своих замов и на глав городских районов, какие отсылы и мысли могут появиться? Шутки шутками, но это — скандал и довольно странный.

Под занавес. Развеселила на неделе новость о торговом комплексе «Триумф молл», который пытались продать на «Авито». Цена 6 млрд рублей. Указали даже площадь ТЦ — 58 тыс. кв. м. Все по-настоящему. Объявление успело набрать почти три тыс. просмотров на сайте, пока его не удалили. Удивило, прежде всего, то, что предложение разместили на «Авито». Все-таки это портал, где продают прежде всего личные вещи, колеса, машины и в лучшем случае элитные квартиры и особняки, но никак не крупные коммерческие объекты. Только представьте, какой-нибудь миллиардер заходит на «Авито», чтобы между утренним кофе и обеденным боулингом купить провинциальный ТЦ за сущие копейки — 6 миллиардов.

Все же хорошо, когда странных новостей немного! Спокойнее.