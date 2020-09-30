В Саратове пытались продать «Триумф Молл» на «Авито»

В Саратове пытались продать «Триумф Молл» через сайт объявлений

Торговый центр «Триумф Молл» в Саратове пытались продать на «Авито».

Цена объекта в Кировском районе составляла 6 млрд рублей.

В описании указано, что площадь ТЦ — 58 тыс. кв. м, он является одним из ведущих торговых центров Саратова, загрузка торговых площадей — 99,8%.

Объявление успело набрать почти три тыс. просмотров на сайте, пока его не удалили.

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