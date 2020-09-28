Виктория Бородянская прыгнула с парашютом над Саратовом

Виктория Бородянская в небе над Саратовом. Фото из Instagram

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская прыгнула с парашютом.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, прыжок чиновница совершила в тандеме с директором авиаклуба имени Юрия Гагарина Евгением Алексеевым.

Председатель комитета по туризму совершила полет с высоты 2,5 тыс. метров. Это можно будет увидеть по местному телевидению.

В этом году аэроклуб отмечает 90-летие со дня основания и 87 лет в статусе авиаклуба. В свое время здесь тренировался первый космонавт планеты Юрия Гагарин.

Прыжок был в тандеме. Фото из Instagram

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