В мэрии назвали лучшую улицу Саратова

Лучшей улицей Саратова признали проспект Кирова Фото: Ольга Симонова

В Саратове определили победителей конкурса благоустройства в номинациях: «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучшая улица».

Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Инстаграм, лучшей улицей признали реконструированный проспект Кирова, на втором месте — проспект Строителей, на третьем — набережная Космонавтов.

Из саратовских домов выиграл №27 по улице Кутякова и №2г по улице Майская. Серебро получил дом №59 по улице Сакко и Ванцетти, а бронзу — второй корпус дома №14 по улице Лопатина Гора.

В номинации «Лучший двор» на первое место вырвались два — на Плякина, 8 и Левина, 9. Второе место присудили двору по улице Пугачева, 49, 49а, 51, 51а, 51Б. На третьем оказался двор на Кузнецова, 7.

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