Вспышка коронавируса произошла в Балашовском доме престарелых

Надежда Матвеева

В Балашовском доме престарелых в Саратовской области произошла вспышка коронавируса. Там сразу 17 зараженных.

Об этом сегодня в ходе брифинга в Минздраве заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

По ее словам, именно с этим связан скачок в числе заболевших в минувшие сутки по области — 127 новых случаев.

- Рост связан с групповым очагом в Балашовском доме престарелых среди персонала и постояльцев. Сейчас идет эпидрасследование, — заявила Матвеева.

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