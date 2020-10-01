Вспышка коронавируса произошла в Балашовском доме престарелых

Надежда Матвеева
В Балашовском доме престарелых в Саратовской области произошла вспышка коронавируса. Там сразу 17 зараженных.
Об этом сегодня в ходе брифинга в Минздраве заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
По ее словам, именно с этим связан скачок в числе заболевших в минувшие сутки по области — 127 новых случаев.
- Рост связан с групповым очагом в Балашовском доме престарелых среди персонала и постояльцев. Сейчас идет эпидрасследование, — заявила Матвеева.
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