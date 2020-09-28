В Саратовской области лось убил одного и покалечил троих человек

В перевернувшемся авто погиб пассажир Фото: ГИБДД по Саратовской области

Поздно вечером 27 сентября на трассе Р-22 «Каспий» (М4 Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань) на подъезде к Саратову выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП.

Авария произошла в 23:00 на 601-м км дороги в Калининском районе.

33-летний водитель ВАЗ-21114 не смог увернуться от лося, который в ночное время выбежал на дорогу прямо перед машиной. От столкновения животное отбросило в сторону, он погиб, машину вынесло в кювет, где она перевернулась. От полученных травм скончался на месте 46-летний пассажир. Водитель и еще двое мужчин 57 и 30 лет госпитализированы.