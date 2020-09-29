Саратов предложили признать историческим поселением

Участники отметили, что культурные памятники в городе не торопятся сохранять. Недавно общественники побывали в доме, где останавливался цесаревич.
Его не оформили как памятник, собираются расселять и сносить. Но, как отметили активисты, там хороший вид на Волгу.
В усадьбе купца Кокуева, Чернышевского, 128, останавливался наследник российского престола будущий император Александр III во время своего пребывания в Саратове 24-25 июля 1869 года.
В ходе заседания предложили признать Саратов историческим поселением.
- Финансово это не тяжело. Это стоит 10 млн рублей, но эти слова «историческое поселение» сделают из Саратова бренд, — предложили участники совещания.
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