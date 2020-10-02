Мэр Саратова Исаев уволил Сергея Кузнецова из-за мыслей о его личном интересе в дорожной сфере

Мэр Саратова Михаил Исаев и Сергей Кузнецов
Фото: Ольга Симонова
Глава Саратова Михаил Исаев уволил руководителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергея Кузнецова.
Как сообщает мэр в своем Инстаграме, формулировка увольнения — по инициативе работодателя.
- Такое решение связано с тем, что неправильно в профильных органах власти работать человеку, ранее возглавлявшему коммерческие организации в данной отрасли. Это всегда отсылает к тому, что возникает мысль о возможном личном интересе, — написал Исаев в соцсети.
Об увольнении чиновника мэр сообщил в своем Instagram
Он добавил, что при межличностные взаимоотношения проверить не предоставляется возможным. Также градоначальник заявил, что в дорожную отрасль идет колоссальное финансирование и нельзя допускать даже мысли о какой-либо личной заинтересованности.
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