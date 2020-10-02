Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Мэр Саратова Исаев уволил Сергея Кузнецова из-за мыслей о его личном интересе в дорожной сфере

Ранее Кузнецов возглавлял коммерческую организацию в данной отрасли
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Мэр Саратова Михаил Исаев и Сергей Кузнецов

Мэр Саратова Михаил Исаев и Сергей Кузнецов

Фото: Ольга Симонова

Глава Саратова Михаил Исаев уволил руководителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергея Кузнецова.

Как сообщает мэр в своем Инстаграме, формулировка увольнения — по инициативе работодателя.

- Такое решение связано с тем, что неправильно в профильных органах власти работать человеку, ранее возглавлявшему коммерческие организации в данной отрасли. Это всегда отсылает к тому, что возникает мысль о возможном личном интересе, — написал Исаев в соцсети.

Об увольнении чиновника мэр сообщил в своем Instagram

Об увольнении чиновника мэр сообщил в своем Instagram

Он добавил, что при межличностные взаимоотношения проверить не предоставляется возможным. Также градоначальник заявил, что в дорожную отрасль идет колоссальное финансирование и нельзя допускать даже мысли о какой-либо личной заинтересованности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.