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В Саратове задержана пьяная любительница громкой музыки по ночам

Женщина ездила по улице Шелковичная
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На жительницу Фрунзенского района Саратова возбуждено уголовное дело после жалоб соседей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, жалоба от жителей улицы Шелковичная поступила ночью 26 сентября.

По словам жильцов, женщина слишком громко слушала музыку и при этом неадекватно вела автомобиль. Полицейские прибыли на место и остановили машину, за рулем которой находилась 38-летняя дама. Оказалось, что она пьяна. При этом 30 января ее уже лишили прав на 1,5 года, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Сейчас в отношении женщины составлен протокол, возбуждено уголовное дело.

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