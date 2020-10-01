Приставы закрыли пансионат с антисанитарией и чесоткой

Кошмарный дом престарелых в Волжском районе Саратова закрыли.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов, деятельность была приостановлена 30 сентября, сразу после поступления исполнительного документа с соответствующим судебным решением.

Напомним, в Саратове разразился скандал с домом престарелых, где выявлена антисанитария, брошенные на произвол судьбы постояльцы и другие многочисленные нарушения.

Приехавшие закрывать учреждение приставы были поражены: в пансионате «Мирра» на улице Салько, 29 в поселке Юбилейный выявлено множество нарушений. Нет прачечной, кабинета для обследования новых постояльцев, на кухне царила антисанитария, персонал не имел лицензий на медицинское обслуживание пациентов, ряд лекарств оказался просрочен и т. д.

- В результате ненадлежащего исполнения персоналом своих обязанностей и нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пансионате произошло массовое заражение чесоткой. По результатам осмотра постояльцев пансионата врачом-дерматовенерологом было выявлено 15 случаев заражения, — отметили приставы.

Всего там проживали 32 человека.

- Сейчас на месте работают представители контрольно-надзорных органов, медицинские и социальные работники. Решается вопрос о временном размещении проживающих в соответствии с их состоянием здоровья, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

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