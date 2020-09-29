В Энгельсе парень сломал нос полицейскому и подался в бега

Преступление произошло во дворе на улице Менделеева Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области в отношении 19-летнего местного жителя возбудили дело за применение насилия к полицейскому при исполнении.

- Следствие считает, что в ночь с 21 на 22 августа 2020 года во дворе одного из домов по улице Менделеева собралась шумная компания. Местные жители после безуспешных попыток угомонить молодежь вызвали полицию. На место прибыли два наряда. Один из нарушителей, желая самоутвердиться перед приятелями и противопоставить себя сотрудникам, начал вести себя вызывающе, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители решили составить на парня протокол за мелкое хулиганство. Однако компания не захотела отдавать товарища. Когда стражи порядка все же обособили нарушителя от толпы, другой злоумышленник кулаком сломал нос полицейскому.

Гражданин подался в бега, его объявили в федеральный розыск. Расследование продолжается.

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