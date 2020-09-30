Под Саратовом женщина зарезала мужа во время игр с ножом

Женщина случайно зарезала мужа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области женщину обвинили в убийстве по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой 29-летней женщины стал ее 40-летний муж.

По версии следствия, днем 23 марта супруги распивали алкоголь у себя дома в селе Красноармейское. Мужчина решил преподать жене уроки самообороны и боевых искусств. В процессе обучения пара оказалась на полу, где мужчина, играя, принялся угрожать женщине ножом, чтобы она пыталась их отразить.

Однако гражданка отобрала оружие и попыталась встать, но потеряла равновесие и упала, вонзив лезвие в грудь мужу.

После этого она разбудила сестру и гостя, которые спали в соседних комнатах. Те вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось.

Свою вину женщина признала. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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