Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 ноября 2020 года: Володин наводит порядок в саратовском здравоохранении

Володин устроил разнос саратовским чиновникам за ситуацию в здравоохранении

В Саратовской области к 6 утра 6 ноября было зарегистрировано 197 случаев коронавируса, выздоровело 29 человек.

Из заболевших 96 приходились на Саратов, 23 — на Энгельсский район.

В те дни, когда в Энгельсе фиксировали отсутствие новых зараженных коронавирусом, оказывается, их просто не учитывали в статистике. Об этом заявила 5 ноября замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- Заболевшие в Энгельсском районе в эти четыре дня были. Мы разбирались прицельно с регистрацией, искали все, что потеряно. Их подсчитали и внесли в сегодняшнюю сводку. Это вина целиком Роспотребнадзора. И всем, кто это допустил, объявлены предупреждения, — сказала Матвеева.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 на утро 6 ноября 2020 года составляет в Саратовской области 21484 человека. Выздоровели с начала эпидемии 14643 человека.

Зафиксированы еще два смертельных случая от коронавируса. Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это 60-летний мужчина и 59-летняя женщина. Общее количество официальных смертей именно от COVID-19 теперь возросло 165.

В Саратовской области сейчас на больничных находятся 76 врачей, 165 сотрудников среднего медицинского персонала и 80 — младшего.

Как рассказал на брифинге в минздраве заместитель министра Денис Грайфер, не обязательно все они заражены коронавирусом.

Также он сообщил, что 816 медработников, заразившихся COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей уже получили выплаты на сумму свыше 56 млн рублей.

В больницах сейчас 250 свободных коронавирусных коек, всего их 3 888.

Министр здравоохранения области Олег Костин заверил, что в больницах есть весь запас лекарств на полтора месяца вперед с учетом 250 новых пациентов в день. Об этом он рассказал в ходе посещения аптеки в Ленинском районе Саратова, куда 5 ноября заехал в ходе визита председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Министр заявил, что в течение трех дней в каждой центральной аптеке города появится студент — пятикурсник медуниверситета, который будет объяснять покупателям, какие лекарства могут быть заменены аналогами и каково их действие. Кроме того, Костин рассказал, когда медики ждут снижения заболеваемости коронавирусом.

Володин прибыл в Саратов чтобы провести совещание по проблемам системы здравоохранения. В частности, он потребовал назвать фамилии ответственных за ситуацию, когда закупленные за госсчет томографы два месяца простаивают без дел. При этом в частных клиниках цены на компьютерную томографию (КТ) выросли с двух до пяти тысяч рублей.

В ближайшее время с этим и с другими подобными вопросами разберется прокуратура.

А под вечер 5 ноября стало известно о некотором послаблении в рамках эпидемиологической ситуации. Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате председателя правительства Романа Бусаргина, подписано постановление, по которому заведения общественного питания могут работать с 6 утра до 23 часов вечера.

Ранее им разрешалось работать только до 21 часа, что вызывало недовольство со стороны предпринимателей.

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