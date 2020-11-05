Володин попробовал купить антибиотики и противовирусные препараты в случайной аптеке в Саратове

Вячеслав Володин незапланированно зашел в одну из аптек в Поливановке в Ленинском районе Саратова. Ей оказалась Аптека «Северная» на Мостовой, 37а.

Володин представил фармацевту список из нескольких препаратов, которые необходимы для лечения гриппа, ОРВИ и смягчения симптомов при заражении коронавирусом и рекомендованы Минздравом для амбулаторного лечения. Половина препаратов в аптеке была, кроме того, продавец предложила аналоги на те, которых нет.

Впрочем, нескольких популярных позиций лекарств не оказалось, «все распродали» – пояснила работник аптеки.

- Мы же случайно сюда заехали, никого не предупреждали, поэтому, если в этой аптеке есть, значит, и в других должны быть, — заметил Володин.

Сопровождавший Володина министр здравоохранения Олег Костин заявил, что в течение трех дней в каждой центральной аптеке города появится студент — пятикурсник медуниверситета, который будет объяснять покупателям, какие лекарства могут быть заменены аналогами и каково их действие. Костин также заверил, что в больницах есть весь запас лекарств на полтора месяца вперед с учетом 250 новых пациентов в день.

- Вот сегодня как раз 250 привезли, значит, будем увеличивать объемы запасов, — заметил Костин.

Радаев на вопрос Володина подтвердил, что выделенных средств на закупку медикаментов для тех, кто заражен, но лечится на дому, хватит до конца года.

- При этом я говорю о всей области, — подчеркнул Радаев.