Панков: Володин жестко спрашивает с саратовских главврачей

Вячеслав Володин встречается с руководством области и саратовскими главврачами

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин проводит встречу с руководством Саратовской области и главными врачами учреждений здравоохранения.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

Саратовские врачи на встрече с Володиным

- Володин проводит встречу с руководителями лечебных учреждений. С теми кто развернул ковидные госпиталя. Вопросы сохранения жизни людей это главная задача. Спикер знает проблемы, которые есть в области. Он не просто ведет диалог, он предлагает пути решения. Для того, чтобы люди получали медицинскую помощь и не ждали ее много дней. Разговор жаркий, открытый. Спикер в сложной ситуации по лечению защищает жителей области и жестко спрашивает за это, — написал Панков.

На встрече присутствуют губернатор Валерий Радаев, председатель правительства Роман Бусаргин, министр здравоохранения Олег Костин.

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