Мужчина и женщина умерли от коронавируса в саратовских госпиталях

Два человека умерли от коронавируса за минувшие сутки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это мужчина и женщина.

60-летний мужчина провел в специализированном стационаре 23 дня. У него нарастала дыхательная недостаточность и его перевели на ИВЛ. Через сутки он скончался. Общий объем поражения легких составил 75%. Пациент страдал также сахарным диабетом, артериальной гипертензией и ожирением.

Второй погибшей было 59 лет. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией, легкие были поражены на 40%. Десять дней она провела на больничной койке, сутки была подключена к ИВЛ. Однако интенсивная терапия привела к остановке сердца. Патологии: сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, жировой гепатоз, диабетическая нефропатия, ожирение.

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