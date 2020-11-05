В Саратовской области коронавирус выявлен у 197 человек

Коронавирус выявлен у 197 жителей Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области утром 5 ноября было зарегистрировано 197 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из них 96 приходятся на Саратов, 23 — на Энгельсский район, 16 — на Балаковский.

Среди новых заболевших 120 контактных. Также выявлено 14 зараженных детей и 63 человека старше 60 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 21 484 факта заражения коронавирусом. Выздоровели 14 643 человека, из которых 29 — за минувшие сутки.

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